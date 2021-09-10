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Власти Дании отменили все ограничения по коронавирусу

Ведомости

Власти Дании 10 сентября отменили ограничения, которые были введены полтора года назад для борьбы с пандемией коронавируса, сообщило Датское радио. Власти отменили ношение масок и ограничения по числу участников мероприятий.

COVID-19 больше не рассматривается как «критическое для общества заболевание», теперь оно классифицируется как «опасное заболевание», поэтому ограничения были отменены. Такое решение принял министр здравоохранения Магнус Хойнике, основываясь на рекомендациях, в частности профессора инфекционных болезней и главврача Королевской больницы в Копенгагене Йенса Лундгрена.

«Ограничения теряют свою силу. Вакцины оказались эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому риск развития серьезных заболеваний уменьшился. Коронавирус больше не является проблемой на уровне общества», — пояснил Лундгрен.

Первые ограничения были введены в Дании 11 марта прошлого года. По данным Датского управления здравоохранения, 83% населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса. За последние сутки в Дании COVID-19 заразился 591 человек, 945 выздоровели и пять умерли. С начала пандемии выявили более 350 тыс. случаев заражения, выздоровели 338 тыс. и около 2,6 тыс. человек умерли. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, министр здравоохранения может снова ввести ограничения, говорится в сообщении радио.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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