Власти Дании отменили все ограничения по коронавирусу

Первые ограничения были введены в Дании 11 марта прошлого года. По данным Датского управления здравоохранения, 83% населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса. За последние сутки в Дании COVID-19 заразился 591 человек, 945 выздоровели и пять умерли. С начала пандемии выявили более 350 тыс. случаев заражения, выздоровели 338 тыс. и около 2,6 тыс. человек умерли. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, министр здравоохранения может снова ввести ограничения, говорится в сообщении радио.