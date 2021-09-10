Власти Дании отменили все ограничения по коронавирусу
Власти Дании 10 сентября отменили ограничения, которые были введены полтора года назад для борьбы с пандемией коронавируса, сообщило Датское радио. Власти отменили ношение масок и ограничения по числу участников мероприятий.
COVID-19 больше не рассматривается как «критическое для общества заболевание», теперь оно классифицируется как «опасное заболевание», поэтому ограничения были отменены. Такое решение принял министр здравоохранения Магнус Хойнике, основываясь на рекомендациях, в частности профессора инфекционных болезней и главврача Королевской больницы в Копенгагене Йенса Лундгрена.
«Ограничения теряют свою силу. Вакцины оказались эффективным средством борьбы с пандемией, поэтому риск развития серьезных заболеваний уменьшился. Коронавирус больше не является проблемой на уровне общества», — пояснил Лундгрен.
Первые ограничения были введены в Дании 11 марта прошлого года. По данным Датского управления здравоохранения, 83% населения страны прошли полную вакцинацию от коронавируса. За последние сутки в Дании COVID-19 заразился 591 человек, 945 выздоровели и пять умерли. С начала пандемии выявили более 350 тыс. случаев заражения, выздоровели 338 тыс. и около 2,6 тыс. человек умерли. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, министр здравоохранения может снова ввести ограничения, говорится в сообщении радио.