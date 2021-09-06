Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Израиль снова разрешит въезд группам вакцинированных туристов

Ведомости

Власти Израиля с 19 сентября вновь разрешат въезд в страну группам туристов, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство туризма страны. В Израиль смогут въехать туристы, сделавшие прививки тремя дозами вакцины.

«Мы готовимся к обновлению схемы с 19.09.2021 — обновленный план будет опубликован позже. Члены группы должны быть вакцинированы тремя дозами вакцины или двумя менее полугода назад», — говорится в сообщении. В страну смогут въехать туристы из зеленой, желтой и оранжевой групп стран. Россия находится в оранжевой зоне.

Посещать страну с сентября можно будет в составе группы численностью от пяти до 30 человек. Для этого нужно будет подать специальную заявку на сайте минздрава. Индивидуальные туристы смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников. 

В министерстве отметили, что пандемия коронавируса прервала темпы роста туризма в Израиле. В конце мая этого года власти разрешили въезжать привитым туристическим группам, однако в середине августа туристические поездки приостановили из-за роста заболеваемости COVID-19. За период в стране побывали 150 групп туристов общей численностью 2800 человек.

По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7200 смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217 100 случаев болезни и 663 смерти.

Ранее по теме: Израиль с конца мая откроет въезд для привитых от коронавируса туристов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных