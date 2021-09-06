Израиль снова разрешит въезд группам вакцинированных туристов
Власти Израиля с 19 сентября вновь разрешат въезд в страну группам туристов, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщило министерство туризма страны. В Израиль смогут въехать туристы, сделавшие прививки тремя дозами вакцины.
«Мы готовимся к обновлению схемы с 19.09.2021 — обновленный план будет опубликован позже. Члены группы должны быть вакцинированы тремя дозами вакцины или двумя менее полугода назад», — говорится в сообщении. В страну смогут въехать туристы из зеленой, желтой и оранжевой групп стран. Россия находится в оранжевой зоне.
Посещать страну с сентября можно будет в составе группы численностью от пяти до 30 человек. Для этого нужно будет подать специальную заявку на сайте минздрава. Индивидуальные туристы смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.
В министерстве отметили, что пандемия коронавируса прервала темпы роста туризма в Израиле. В конце мая этого года власти разрешили въезжать привитым туристическим группам, однако в середине августа туристические поездки приостановили из-за роста заболеваемости COVID-19. За период в стране побывали 150 групп туристов общей численностью 2800 человек.
По данным на 4 сентября, 64,5% населения Израиля сделали прививки от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и 7200 смертей от него. За последние 28 дней в страны выявили 217 100 случаев болезни и 663 смерти.