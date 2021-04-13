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Израиль с конца мая откроет въезд для привитых от коронавируса туристов

Ведомости

Власти Израиля готовятся пускать иностранных туристов в страну, сделавших прививку от коронавируса, без карантина с 23 мая, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на министерства здравоохранения и туризма страны.

При этом даже при наличии сертификата о вакцинации въезжающим необходимо будет пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также тест ПЦР и тест на антитела по прибытии в аэропорт. Ожидается, что результаты будут готовы в течение 14 часов по прилету. Подобный порядок — пилотный проект, и в его рамках число въезжающих в страну будет ограничено.

Сейчас Израиль не признает никаких иностранных сертификатов вакцинации или выздоровления, хотя власти страны ведут переговоры с несколькими государствами. Любой въезжающий, даже вакцинированный за границей, должен находиться в карантине до результатов теста на антитела.

В целом страна была закрыта для иностранцев, за исключением тех, кто имеет в Израиле близких родственников, почти год. С 8 марта 2020 г. в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, в частности профессиональным спортсменам, иностранным работникам и супругам граждан страны. Также был снят запрет на возвращение израильтян.

Сейчас Израиль — один из мировых лидеров по охвату населения вакцинацией. Первую дозу вакцины получили более 5,29 млн израильтян, вторую — более 4,89 млн, то есть привиты более половины жителей при официальном населении более 9,4 млн человек. По данным Минздрава страны, заболевшими числятся 4,7 тыс. человек, из них 290 находятся в тяжелом состоянии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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