Израиль с конца мая откроет въезд для привитых от коронавируса туристов

При этом даже при наличии сертификата о вакцинации въезжающим необходимо будет пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также тест ПЦР и тест на антитела по прибытии в аэропорт. Ожидается, что результаты будут готовы в течение 14 часов по прилету. Подобный порядок — пилотный проект, и в его рамках число въезжающих в страну будет ограничено.