Израиль с конца мая откроет въезд для привитых от коронавируса туристов
Власти Израиля готовятся пускать иностранных туристов в страну, сделавших прививку от коронавируса, без карантина с 23 мая, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на министерства здравоохранения и туризма страны.
При этом даже при наличии сертификата о вакцинации въезжающим необходимо будет пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также тест ПЦР и тест на антитела по прибытии в аэропорт. Ожидается, что результаты будут готовы в течение 14 часов по прилету. Подобный порядок — пилотный проект, и в его рамках число въезжающих в страну будет ограничено.
Сейчас Израиль не признает никаких иностранных сертификатов вакцинации или выздоровления, хотя власти страны ведут переговоры с несколькими государствами. Любой въезжающий, даже вакцинированный за границей, должен находиться в карантине до результатов теста на антитела.
В целом страна была закрыта для иностранцев, за исключением тех, кто имеет в Израиле близких родственников, почти год. С 8 марта 2020 г. в страну разрешили въезд некоторым категориям иностранцев, в частности профессиональным спортсменам, иностранным работникам и супругам граждан страны. Также был снят запрет на возвращение израильтян.
Сейчас Израиль — один из мировых лидеров по охвату населения вакцинацией. Первую дозу вакцины получили более 5,29 млн израильтян, вторую — более 4,89 млн, то есть привиты более половины жителей при официальном населении более 9,4 млн человек. По данным Минздрава страны, заболевшими числятся 4,7 тыс. человек, из них 290 находятся в тяжелом состоянии