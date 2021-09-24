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Глава Санкт-Петербурга Беглов уволил двух вице-губернаторов

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от должности вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко, сообщается на сайте администрации города.

Также от должности освобождены председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

Причины кадровых изменений не уточняются.

Ранее ЦИК заявил о планах направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов у вице-губернатора Бельского в ходе прошедших выборов.

Выборы прошли 17-19 сентября. На семи избирательных участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования, сообщил ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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