Глава Санкт-Петербурга Беглов уволил двух вице-губернаторов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от должности вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко, сообщается на сайте администрации города.
Также от должности освобождены председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.
Причины кадровых изменений не уточняются.
Ранее ЦИК заявил о планах направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов у вице-губернатора Бельского в ходе прошедших выборов.
Выборы прошли 17-19 сентября. На семи избирательных участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования, сообщил ранее член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.