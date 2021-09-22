В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках
На семи избирательных участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования на выборах в Госдуму, заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Его комментарий опубликован на странице «Вконтакте» городского медиацентра «Выборы-2021».
«Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга», — сообщил Кузьмин.
В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям, на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе также были выявлены многочисленные нарушения.
«Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать», — подчеркнул Кузьмин.
Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала их самыми сложными за время своей работы в комиссии. Прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, заявляла она. Но нарушений, по ее словам, стало меньше.
Вчера ЦИК опубликовал распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов.