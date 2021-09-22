В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям, на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе также были выявлены многочисленные нарушения.