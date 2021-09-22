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В Санкт-Петербурге отменили итоги голосования на выборах в Госдуму на семи участках

Ведомости

На семи избирательных участках в Санкт-Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования на выборах в Госдуму, заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. Его комментарий опубликован на странице «Вконтакте» городского медиацентра «Выборы-2021».

«Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга», — сообщил Кузьмин.

В частности, на избирательном участке №803 в Кировском районе все избирательные бюллетени оказались на полу, а стационарный ящик был практически разбит. Во Фрунзенском районе на участке №2151 в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах было больше бюллетеней, чем выдано избирателям, на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе также были выявлены многочисленные нарушения.

«Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать», — подчеркнул Кузьмин.

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала их самыми сложными за время своей работы в комиссии. Прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, заявляла она. Но нарушений, по ее словам, стало меньше.

Вчера ЦИК опубликовал распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов. «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата, КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов.

Ранее по теме: ЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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