Гинцбург: человечество может не выдержать вторую пандемию

«Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — да. Поэтому надо очень серьезные сделать выводы. Как научные, так и организационные», — цитирует ТАСС Гинцбурга.