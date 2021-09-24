Гинцбург: человечество может не выдержать вторую пандемию
Пандемия коронавируса показала, что второй раз такое испытание человечество может не выдержать, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.
«Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — да. Поэтому надо очень серьезные сделать выводы. Как научные, так и организационные», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 230,7 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости у США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,1 млн человек и погибли 48 974, за весь период – 42,6 млн и 684 428 человека соответственно.
В России, по данным оперштаба, 828 человек скончались от коронавируса за последние сутки. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. В течение 24 часов коронавирус выявили у 21 379 граждан. Таким образом, число заболевших на сегодняшний день составляет 7 376 374 человека, из которых 6 574 608 выздоровели.