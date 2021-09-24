Минэнерго предложило отсрочить штрафы за задержку установки «умных» счетчиков
«В случае задержки срока установки «умных» приборов учета электроэнергии предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 г.», — говорится в сообщении министерства.
Как пояснили в Минэнерго, с 1 июля 2020 г. обязанности по обеспечению учета электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. С 1 января 2022 г. вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании.
Минэнерго отмечает, что поставщикам и сетевым компаниям придется установить 8,5 млн счетчиков в случаях, когда это не сделали потребители. По данным министерства, компании уже начали установку и до конца 2021 г. установят 4,5 млн учетных приборов.