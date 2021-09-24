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Минэнерго предложило отсрочить штрафы за задержку установки «умных» счетчиков

Ведомости

Минэнерго предложило отсрочить до конца 2023 г. введение штрафов для сетевых организаций и поставщиков за несвоевременную установку «умных» электросчетчиков. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления размещен на официальном портале нормативных правовых актов. 

«В случае задержки срока установки «умных» приборов учета электроэнергии предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 г.», — говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в Минэнерго, с 1 июля 2020 г. обязанности по обеспечению учета электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. С 1 января 2022 г. вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании. 

Минэнерго отмечает, что поставщикам и сетевым компаниям придется установить 8,5 млн счетчиков в случаях, когда это не сделали потребители. По данным министерства, компании уже начали установку и до конца 2021 г. установят 4,5 млн учетных приборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных