Минэнерго предложило отсрочить штрафы за задержку установки «умных» счетчиков

Как пояснили в Минэнерго, с 1 июля 2020 г. обязанности по обеспечению учета электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. С 1 января 2022 г. вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии — приборы будут передавать данные напрямую в энергетическую компанию, ей не нужно будет отправлять на дом сотрудника, чтобы сверить данные приборов и данные, которые передали жильцы. Оплачивать установку счетчиков, следить за их исправностью и менять их тоже должны компании.