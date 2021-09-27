РФПИ сообщил об эффективности комбинации «Спутника лайт» и AstraZeneca

В декабре 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и оксфордской вакцины AstraZeneca. Исследование в Азербайджане началось в феврале этого года, в нем участвуют 100 добровольцев. Также исследование проходит в ОАЭ и России. Получено разрешение на проведение исследования в Белоруссии.