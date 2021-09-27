РФПИ сообщил об эффективности комбинации «Спутника лайт» и AstraZeneca
Вакцинация комбинацией препаратов AstraZeneca и «Спутник лайт», по предварительным данным исследования в Азербайджане, провоцирует высокий рост антител к коронавирусу, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, говорится в сообщении.
Данные РФПИ основаны на наблюдениях за 20 добровольцами, которые сделали прививки обеими вакцинами. В качестве первого компонента использовался препарат AstraZeneca, вторая прививка была сделана «Спутником лайт». Интервал между дозами составил 29 дней. Ранее фонд сообщил, что у всех участников исследования выработались антитела к коронавирусу. У добровольцев не выявили нежелательных явлений и заражения коронавирусом после вакцинации.
В декабре 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и оксфордской вакцины AstraZeneca. Исследование в Азербайджане началось в феврале этого года, в нем участвуют 100 добровольцев. Также исследование проходит в ОАЭ и России. Получено разрешение на проведение исследования в Белоруссии.
В конце августа РФПИ также сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и AstraZeneсa. Антитела выработались у 100% добровольцев.