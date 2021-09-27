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РФПИ сообщил об эффективности комбинации «Спутника лайт» и AstraZeneca

Ведомости

Вакцинация комбинацией препаратов AstraZeneca и «Спутник лайт», по предварительным данным исследования в Азербайджане, провоцирует высокий рост антител к коронавирусу, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, говорится в сообщении.

Данные РФПИ основаны на наблюдениях за 20 добровольцами, которые сделали прививки обеими вакцинами. В качестве первого компонента использовался препарат AstraZeneca, вторая прививка была сделана «Спутником лайт». Интервал между дозами составил 29 дней. Ранее фонд сообщил, что у всех участников исследования выработались антитела к коронавирусу. У добровольцев не выявили нежелательных явлений и заражения коронавирусом после вакцинации.

В декабре 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и оксфордской вакцины AstraZeneca. Исследование в Азербайджане началось в феврале этого года, в нем участвуют 100 добровольцев. Также исследование проходит в ОАЭ и России. Получено разрешение на проведение исследования в Белоруссии.

В конце августа РФПИ также сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и AstraZeneсa. Антитела выработались у 100% добровольцев.

Ранее по теме: В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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