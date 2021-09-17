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В России начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca

Ведомости

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Эта вакцина предназначена только для экспортных поставок.

«Вакцина производится на площадке "Р-Фарм" с целью экспорта в соответствии с соглашением от 18 июля 2020 г.», — пояснили в компании. Такое соглашение подразумевало сотрудничество «Р-Фарм» и AstraZeneca в области производства готовой рекомбинаторной аденовирусной вакцины и его запуск в России, в случае если клинические испытания пройдут успешно. Тогда же англо-шведская компания передала российской клеточной линии и аденовирусный вектор.

Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, комментируя сегодня запуск производства вакцины от AstraZeneca на площадке «Р-Фарм» в подмосковном Пущино, пояснил, что препарат изготавливается под «конкретные экспортные контракты». Он подчеркнул, что англо-шведская вакцина не производится на внутрироссийский рынок, так как сейчас спрос на нем обеспечен отечественными препаратами, однако отметил, что в отношении российского рынка в будущем «все возможно».

AstraZeneca также участвует в клинических исследованиях комбинации собственной вакцины и российской «Спутник лайт», которая, по предварительным результатам, оказалась безопасной и эффективной. В то же время пока ни один иностранный препарат, включая вакцину от AstraZeneca, не зарегистрирован в России.

Сейчас в стране одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.

Ранее по теме: Эстония начнет принимать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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