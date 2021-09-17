Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Эстония начнет принимать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Ведомости

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въехать в Эстонию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство Эстонии в Москве. Ранее департамент здравоохранения Эстонии разрешил приезжающим предоставлять при въезде в страну сертификаты о прививке любой вакциной, которая признана «исходной» страной.

«На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», — рассказали в посольстве. В самой Эстонии разрешено применение вакцин AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer.

iframe width="560" height="315" src="https://frontend.vh.yandex.ru/player/vfC05CgbDmhM?from_block=partner&from=zen&mute=1&autoplay=1&branding=0" allow="autoplay; fullscreen; accelerometer; gyroscope; picture-in-picture; encrypted-media" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Препарат одобрен в примерно 70 странах мира с населением более 3,7 млрд человек. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных