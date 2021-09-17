Эстония начнет принимать сертификаты о вакцинации «Спутником V»
Россияне, сделавшие прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въехать в Эстонию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство Эстонии в Москве. Ранее департамент здравоохранения Эстонии разрешил приезжающим предоставлять при въезде в страну сертификаты о прививке любой вакциной, которая признана «исходной» страной.
«На практике данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», — рассказали в посольстве. В самой Эстонии разрешено применение вакцин AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Препарат одобрен в примерно 70 странах мира с населением более 3,7 млрд человек. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.