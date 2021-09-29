Youtube начнет блокировать видео с утверждениями об опасности вакцинации

«Мы будем удалять контент, содержащий ложные заявления о вакцинах и их компонентах. Например о том, что одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем или не снижают возможность заражения и возникновения болезни. В том числе заявления о том, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми. Наши правила распространяются как на информацию о конкретных вакцинах, например, против кори или гепатита B, так и на заявления о вакцинации в целом», — говорится в сообщении компании.