Youtube начнет блокировать видео с утверждениями об опасности вакцинации
Youtube обновил свои правила работы с недостоверной медицинской информацией и будет удалять контент, который содержит ложные заявления о вакцинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Google.
«Мы будем удалять контент, содержащий ложные заявления о вакцинах и их компонентах. Например о том, что одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем или не снижают возможность заражения и возникновения болезни. В том числе заявления о том, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми. Наши правила распространяются как на информацию о конкретных вакцинах, например, против кори или гепатита B, так и на заявления о вакцинации в целом», — говорится в сообщении компании.
В ходе разработки новых положений Youtube провел консультации с медицинскими организациями и специалистами, сообщили в пресс-службе. Обновленные правила работы с недостоверной медицинской информацией вступают в силу 29 сентября, но для их полноценного применения потребуется время, подчеркнули в Google.
«Учитывая важность открытой дискуссии для научного прогресса, мы продолжим предоставлять контент о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин, а также материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Допустимы также видео о личном опыте вакцинации, в случае, если видео не нарушает правил сообщества, а канал регулярно не подрывает доверие к вакцинам», — добавили в компании.
28 сентября телеканал RT сообщил, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.