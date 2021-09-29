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Youtube начнет блокировать видео с утверждениями об опасности вакцинации

Ведомости

Youtube обновил свои правила работы с недостоверной медицинской информацией и будет удалять контент, который содержит ложные заявления о вакцинах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Google.

«Мы будем удалять контент, содержащий ложные заявления о вакцинах и их компонентах. Например о том, что одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем или не снижают возможность заражения и возникновения болезни. В том числе заявления о том, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми. Наши правила распространяются как на информацию о конкретных вакцинах, например, против кори или гепатита B, так и на заявления о вакцинации в целом», — говорится в сообщении компании.

В ходе разработки новых положений Youtube провел консультации с медицинскими организациями и специалистами, сообщили в пресс-службе. Обновленные правила работы с недостоверной медицинской информацией вступают в силу 29 сентября, но для их полноценного применения потребуется время, подчеркнули в Google.

«Учитывая важность открытой дискуссии для научного прогресса, мы продолжим предоставлять контент о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин, а также материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Допустимы также видео о личном опыте вакцинации, в случае, если видео не нарушает правил сообщества, а канал регулярно не подрывает доверие к вакцинам», — добавили в компании.

28 сентября телеканал RT сообщил, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной Германии против России» и потребовала ответных санкций против немецких СМИ, в частности запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. В Google вскоре объяснили блокировку каналов тем, что они распространяли недостоверные сведения о коронавирусе.

Ранее по теме: Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку немецких каналов RT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных