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В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19

Ведомости

В России 887 человек умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 1 октября. Показатель обновил максимум четвертый день подряд. Днем ранее скончались 867 пациентов с COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 208 142.

За 24 часа инфекцию обнаружили еще у 24 522 жителей России после 23 888 дней ранее. Это рекорд с 19 июля 2021 г. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 535 548 человек в стране. 

Выздоровели за сутки 19 955 человек. В целом таковых насчитывается 6 692 722. Вчера показатель составил 18 826.

В Москве коронавирус подтвердился у 3993 жителей. Умерли 64 человека с COVID-19. За всю пандемию в столице обнаружили 1 637 913 случаев коронавируса, скончались 29 044 человека. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19. 

Кроме того, 2281 случай коронавируса за 24 часа выявлен в Санкт-Петербурге. Это рекордный прирост с 30 января 2021 г. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Московская (+1339), Самарская (+615) и Воронежская области (+581). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (622 998), Подмосковье (450 496), Нижегородская (170 235) и Свердловская области (139 462).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных