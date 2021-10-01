В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19

Кроме того, 2281 случай коронавируса за 24 часа выявлен в Санкт-Петербурге. Это рекордный прирост с 30 января 2021 г. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Московская (+1339), Самарская (+615) и Воронежская области (+581). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (622 998), Подмосковье (450 496), Нижегородская (170 235) и Свердловская области (139 462).