В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19
В России 887 человек умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 1 октября. Показатель обновил максимум четвертый день подряд. Днем ранее скончались 867 пациентов с COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 208 142.
За 24 часа инфекцию обнаружили еще у 24 522 жителей России после 23 888 дней ранее. Это рекорд с 19 июля 2021 г. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 535 548 человек в стране.
Выздоровели за сутки 19 955 человек. В целом таковых насчитывается 6 692 722. Вчера показатель составил 18 826.
В Москве коронавирус подтвердился у 3993 жителей. Умерли 64 человека с COVID-19. За всю пандемию в столице обнаружили 1 637 913 случаев коронавируса, скончались 29 044 человека. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.
Кроме того, 2281 случай коронавируса за 24 часа выявлен в Санкт-Петербурге. Это рекордный прирост с 30 января 2021 г. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Московская (+1339), Самарская (+615) и Воронежская области (+581). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (622 998), Подмосковье (450 496), Нижегородская (170 235) и Свердловская области (139 462).