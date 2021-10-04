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МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения в регионах России

Ведомости

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения пройдут во всех регионах России 6 октября, сообщается на официальном сайте МЧС.

«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)» — предупредило министерство.

В связи с этим МЧС попросило россиян сохранять спокойствие. В ведомстве напомнили, что аналогичные проверки уже проходили, в последний раз это было 3 марта 2021 г.

В министерстве пояснили, что целью подобных мероприятий является отработка своевременного доведения до жителей страны сигналов и информации о потенциальных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных