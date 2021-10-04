МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения в регионах России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения пройдут во всех регионах России 6 октября, сообщается на официальном сайте МЧС.
«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин)» — предупредило министерство.
В связи с этим МЧС попросило россиян сохранять спокойствие. В ведомстве напомнили, что аналогичные проверки уже проходили, в последний раз это было 3 марта 2021 г.
В министерстве пояснили, что целью подобных мероприятий является отработка своевременного доведения до жителей страны сигналов и информации о потенциальных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.