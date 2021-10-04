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Умер кинооператор «Бригады» и «Убойной силы» Юрий Райский

Ведомости

Российский и советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Райский умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС. Кинематографист работал над сериалами «Бригада», «Убойная сила», фильмами Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра».

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — рассказал оператор Владимир Денисов.

В публикации «Российской газеты» отмечается, что Райский сильно болел в последнее время.

Райский родился 25 августа 1955 г. в Марийской АССР, в 1978 г. он окончил кинооператорский факультет ВГИКа, мастерскую Л. В. Косматова. В 1980 г. он начал работать на киностудии «Мосфильм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных