Умер кинооператор «Бригады» и «Убойной силы» Юрий Райский
Российский и советский кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Райский умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС. Кинематографист работал над сериалами «Бригада», «Убойная сила», фильмами Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра».
«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — рассказал оператор Владимир Денисов.
В публикации «Российской газеты» отмечается, что Райский сильно болел в последнее время.
Райский родился 25 августа 1955 г. в Марийской АССР, в 1978 г. он окончил кинооператорский факультет ВГИКа, мастерскую Л. В. Косматова. В 1980 г. он начал работать на киностудии «Мосфильм».