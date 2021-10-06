Суд взыскал с шеф-редактора The Insider Доброхотова 156 000 рублей
Черемушкинский суд Москвы взыскал с шеф-редактора The Insider (признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова 156 000 руб. за клевету по иску журналиста Макса ван дер Верффа, сообщила адвокат нидерландского журналиста Сталина Гуревич.
«Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск журналиста к Доброхотову», — цитирует ТАСС адвоката. Она пояснила, что помимо штрафа суд обязал Доброхотова публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса ван дер Верффа с российской разведкой и распространенную им дезинформацию по делу о крушении Boeing MH-17.
Нидерландский журналист требовал с Доброхотова 2 млн руб., но с него взыскали 156 000 руб., из которых 106 000 руб. — затраты на судебные расходы, а 50 000 руб. — моральный вред. Как отметила адвокат, истец остался недоволен суммой, поэтому обжалует решение суда.
Доброхотов с июля проходит свидетелем по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, которое открыто по заявлению голландца. Ван дер Верфф потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что он сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе. В квартире у Доброхотова прошли обыски, а после допроса у него изъяли загранпаспорт, ноутбук, планшет и мобильные телефоны. 23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.
Позднее Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. В пресс-службе ФСБ сообщали, что, по их сведениям, 1 августа Доброхотов «скрытно в пешем порядке» пересек российско-украинскую границу в районе населенного пункта Колещатовка Воронежской области. В спецслужбе подчеркнули, что журналист проник на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы).