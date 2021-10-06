Суд взыскал с шеф-редактора The Insider Доброхотова 156 000 рублей

Доброхотов с июля проходит свидетелем по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, которое открыто по заявлению голландца. Ван дер Верфф потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что он сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе. В квартире у Доброхотова прошли обыски, а после допроса у него изъяли загранпаспорт, ноутбук, планшет и мобильные телефоны. 23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов.