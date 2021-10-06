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В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей

Ведомости

В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного санитарного врача по региону Ирины Кузнецовой.

«Эпидемическая ситуация по данной инфекции оценивается в регионе как неблагополучная <…>. Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — приводится выдержка из постановления Кузнецовой.

В документе указано, что первый компонент или однокомпонентную вакцину жители должны получить в срок до 25 ноября, а завершить вакцинацию необходимо до 25 декабря этого года.

Ранее главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей. При этом президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Например, в мае он назвал это нецелесообразным, в июле призвал не навязывать гражданам прививки, а в конце августа сказал, что принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать им увольнением. 

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позднее несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Ранее по теме: Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России выше 30 000 случаев в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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