В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей

Ранее главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей. При этом президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Например, в мае он назвал это нецелесообразным, в июле призвал не навязывать гражданам прививки, а в конце августа сказал, что принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать им увольнением.