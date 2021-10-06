В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых жителей
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного санитарного врача по региону Ирины Кузнецовой.
«Эпидемическая ситуация по данной инфекции оценивается в регионе как неблагополучная <…>. Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — приводится выдержка из постановления Кузнецовой.
В документе указано, что первый компонент или однокомпонентную вакцину жители должны получить в срок до 25 ноября, а завершить вакцинацию необходимо до 25 декабря этого года.
Ранее главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей. При этом президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Например, в мае он назвал это нецелесообразным, в июле призвал не навязывать гражданам прививки, а в конце августа сказал, что принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать им увольнением.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позднее несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.