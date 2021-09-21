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Эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

В России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей, заявил в ходе конференции «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей» президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов.

«У нас добровольная вакцинопрофилактика. Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей», — сказал он.

По словам Баранова, сейчас в России «процветает антивакцинальное лобби», «на совести» которого «сотни болезней детских и летальных исходов». Эксперт подчеркнул, что государству необходимо обратить на это лобби более пристальное внимание. 

Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Например, в мае он назвал это нецелесообразным, в июле призвал не навязывать гражданам прививки, а в конце августа сказал, что принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать им увольнением. 

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. При этом на фоне ее низких темпов власти большинства регионов страны летом обязали сотрудников определенных отраслей сделать прививки от COVID-19. На данный момент в России есть пять отечественных вакцин — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак» и «Спутник лайт». Сделать прививку пока могут только люди старше 18 лет. 

Ранее по теме: Путин назвал недопустимым принуждение граждан к вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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