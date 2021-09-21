Эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
В России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе для детей, заявил в ходе конференции «Заботливым родителям — о том, как сохранить и улучшить здоровье детей» президент Союза педиатров России, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов.
«У нас добровольная вакцинопрофилактика. Вот я считаю, что, наверное, бывают периоды, когда от добровольной вакцинопрофилактики надо отказываться. На мой взгляд, та эпидемия коронавирусной инфекции, которая сегодня очень и очень серьезно вредит здоровью нашего населения, в том числе и детей, наверное, стоит подумать и вводить обязательную вакцинопрофилактику против коронавирусной инфекции и в том числе против коронавирусной инфекции у детей», — сказал он.
По словам Баранова, сейчас в России «процветает антивакцинальное лобби», «на совести» которого «сотни болезней детских и летальных исходов». Эксперт подчеркнул, что государству необходимо обратить на это лобби более пристальное внимание.
Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации от коронавируса. Например, в мае он назвал это нецелесообразным, в июле призвал не навязывать гражданам прививки, а в конце августа сказал, что принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать им увольнением.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе этого года. При этом на фоне ее низких темпов власти большинства регионов страны летом обязали сотрудников определенных отраслей сделать прививки от COVID-19. На данный момент в России есть пять отечественных вакцин — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак» и «Спутник лайт». Сделать прививку пока могут только люди старше 18 лет.