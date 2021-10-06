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Путин оценил возможность увеличения поставок газа через Украину

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал невыгодными для «Газпрома» поставки по газотранспортной системе Украины: при поставках по новым трубопроводным системам компания экономит порядка $3 млрд. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

«Можно было бы, действительно, увеличить поставки и по ГТС Украины, только для "Газпрома" это в убыток», — отметил президент в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при поставках по новым трубопроводным системам российская компания экономит около $3 млрд в год за счет большего объема прокачки и повышенного давления в трубах.

«Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти и наступят вообще неблагоприятные последствия для всех — и для транзитной стороны, и для потребителя», — отметил Путин.

Глава государства предложил продумать возможное увеличение предложения на рынке, но «сделать это аккуратно». «Нам такой ажиотаж спекулятивный не нужен», — резюмировал он.

При этом в ходе совещания глава государства выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину. «Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — отметил президент.

Глава государства также поручил министру энергетики Николаю Шульгинову лично проконтролировать исполнение Россией обязательств по поставкам газа в Европу через Украину.

Ранее по теме: Путин выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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