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Путин выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину

Ведомости

Россия должна полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики (цитата по «РИА Новости»).

Президент также поручил министру энергетики Николаю Шульгинову лично проконтролировать исполнение Россией обязательств по поставкам газа в Европу через Украину.

В 2021 г. «Газпром» забронировал для транзита через Украину 40 млрд куб. м согласно контрактным обязательствам. Ранее сегодня Путин отметил, что за 9 месяцев текущего года компания увеличила прокачку в этом направлении более чем на 8%, однако поставлять больше газа через газотранспортную систему страны экономически нецелесообразно.

Ранее «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на 9,8 млн куб. м в сутки, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа.

В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM подписали два 15-летних контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. В рамках соглашения с 1 октября Венгрия получает российский газ через «Турецкий поток» и по двум газопроводам через Сербию и Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал договоренность «ударом» для Киева. 1 октября «Газпром» также начал поставлять газ через Черное море в Венгрию и Хорватию.

Ранее по теме: Путин указал на ошибки европейских стран на рынке энергоресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных