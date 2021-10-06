Путин выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики (цитата по «РИА Новости»).