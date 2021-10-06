Путин выступил за соблюдение всех обязательств по транзиту газа через Украину
Россия должна полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики (цитата по «РИА Новости»).
Президент также поручил министру энергетики Николаю Шульгинову лично проконтролировать исполнение Россией обязательств по поставкам газа в Европу через Украину.
В 2021 г. «Газпром» забронировал для транзита через Украину 40 млрд куб. м согласно контрактным обязательствам. Ранее сегодня Путин отметил, что за 9 месяцев текущего года компания увеличила прокачку в этом направлении более чем на 8%, однако поставлять больше газа через газотранспортную систему страны экономически нецелесообразно.
В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM подписали два 15-летних контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. В рамках соглашения с 1 октября Венгрия получает российский газ через «Турецкий поток» и по двум газопроводам через Сербию и Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал договоренность «ударом» для Киева. 1 октября «Газпром» также начал поставлять газ через Черное море в Венгрию и Хорватию.