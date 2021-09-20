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«Газпром» отказался от дополнительных мощностей транзита через Украину

Ведомости

«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн кубометров газа в сутки через Украину на октябрь, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

Кроме того, «Газпром» выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу — 31,3 млн кубометров газа из предложенных 89,1 млн, свидетельствуют данные платформы GSA.

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, тогда же российская компания не стала бронировать и дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал.

На этом фоне с начала августа наблюдался рекордный рост цен на газ в Европе, которые 15 сентября достигали на хабе TTF рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за тысячу кубометров, однако в последние дни вновь возобновила рост.

Ранее по теме: Польша не хочет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных