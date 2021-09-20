«Газпром» отказался от дополнительных мощностей транзита через Украину

На этом фоне с начала августа наблюдался рекордный рост цен на газ в Европе, которые 15 сентября достигали на хабе TTF рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за тысячу кубометров, однако в последние дни вновь возобновила рост.