«Газпром» отказался от дополнительных мощностей транзита через Украину
Кроме того, «Газпром» выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу — 31,3 млн кубометров газа из предложенных 89,1 млн, свидетельствуют данные платформы GSA.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, тогда же российская компания не стала бронировать и дополнительные транзитные мощности через Украину на IV квартал.
На этом фоне с начала августа наблюдался рекордный рост цен на газ в Европе, которые 15 сентября достигали на хабе TTF рекордных $980 за 1000 куб. м. В число факторов, которые повлияли на подорожание топлива, также вошли низкая заполненность газовых хранилищ в ЕС на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое и падение прокачки газа по трубопроводу Ямал — Европа, а также падение ветрогенерации электроэнергии из-за безветренной погоды. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за тысячу кубометров, однако в последние дни вновь возобновила рост.