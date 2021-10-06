В Совбезе рассказали о новой тактике террористов с использованием COVID-19

В то же время Коков указал на снижение числа случаев преднамеренного наезда террористов на граждан. По его словам, это связано с мерами безопасности в общественных местах, а также с введенными в большинстве стран антиковидными ограничениями, которые касаются в том числе скопления людей и проведения массовых мероприятий.