В Совбезе рассказали о новой тактике террористов с использованием COVID-19
Террористы стали пытаться использовать зараженных коронавирусом людей для атак на гражданское население, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
«Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами», — заявил он в интервью «Российской газете».
Кроме того, по его словам, в Тунисе местные экстремисты незаконно проникли в казармы сотрудников правоохранительных органов, чтобы заразить тех коронавирусом. Впоследствии нарушителей арестовали.
В то же время Коков указал на снижение числа случаев преднамеренного наезда террористов на граждан. По его словам, это связано с мерами безопасности в общественных местах, а также с введенными в большинстве стран антиковидными ограничениями, которые касаются в том числе скопления людей и проведения массовых мероприятий.
Также представитель Совбеза рассказал, что, согласно результатам американских социологических исследований, во время массовой самоизоляции увеличилась востребованность экстремистского контента в интернете, особенно среди молодежи. Это, по словам Кокова, приведет к расширению «социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях».
Кроме того, террористы начали пытаться дискредитировать действия местных властей по борьбе с пандемией через социальные сети, формировать у людей ощущение растерянности и неопределенности.