Минфин доработал законопроект о самоограничении зависимых от азартных игр

Вместе с тем, по мнению экспертов, документ требует доработки. Так, Оганезов отмечает, что Минфин предлагает только один вариант самоограничения в виде временного запрета на ставки, тогда как в зарубежных букмекерских компаниях клиент может выбрать лимит по сумме одной ставки либо лимитировать общую сумму ставок за месяц, квартал, год или количество совершаемых ставок. Олдин же предлагает ввести скоринговую модель оценки платежеспособности, которую применяют банки при выдаче кредитов. Эксперты также указывают на наличие рисков у инструмента Минфина — Оганезов предупреждает, что присутствие информации о человеке в реестре игрозависимых может повлиять и на его кредитную историю, если информация станет доступной.