Минфин доработал законопроект о самоограничении зависимых от азартных игр
Замглавы Минфина Алексей Моисеев 10 сентября направил в Аналитический центр (АЦ) доработанный законопроект о самоограничении участников азартных игр в России, сообщает газета «Коммерсантъ». В ближайшее время проект будет рассмотрен рабочей группой в сфере азартных игр и лотерей, сообщили изданию в АЦ. В Минцифре подчеркнули, что проект прорабатывается заинтересованными органами власти.
Уточняется, что проект вносит поправки в федеральный закон о госрегулировании азартных игр. Его подготовка началась по поручению министра финансов Антона Силуанова в 2018 г. для защиты прав участников азартных игр. Законопроект должен был вступить в силу в октябре 2019 г., но его рассмотрение затянулось.
Обновленная версия проекта учитывает реформу регулирования букмекерской отрасли — появление единого регулятора азартных игр. Согласно документу, собирать заявления от граждан о самоограничении от участия в азартных играх обяжут букмекерские конторы, они в свою очередь будут направлять их единому регулятору, пишет газета.
Поясняется, что после включения человека в список лиц, отказавшихся от азартных игр, букмекерам будет запрещено принимать от него ставки. Исключить себя из списка можно будет спустя три месяца. При этом персональные данные отказавшихся от азартных игр не будут размещены в интернете и не станут разглашаться.
Исполнительный директор Федерации американского футбола Алексей Олдин считает, что Минфин вернулся к разработке проекта, поскольку вопросы регулирования букмекерской отрасли «в активной зоне контроля» поле вступления в силу с 1 сентября новых требований, согласно которым букмекеры должны выплачивать целевые отчисления не лигам и федерациям, а единому регулятору.
При этом, по данным издания, участники рынка признают необходимость введения подобных мер. «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках, истории людей, распродавших все имущество, являются самой сильной антирекламой», — считает президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов, чьи слова приводятся в материале газеты. Гендиректор «Фонбета» Александр Парамонов напомнил также, что конторы уже предоставляли возможность игрокам отказываться от будущих ставок, однако в законодательстве такого инструмента не было. По словам президента BetBoom Константина Макарова, проект может положительно сказаться на «репутации отрасли».
Вместе с тем, по мнению экспертов, документ требует доработки. Так, Оганезов отмечает, что Минфин предлагает только один вариант самоограничения в виде временного запрета на ставки, тогда как в зарубежных букмекерских компаниях клиент может выбрать лимит по сумме одной ставки либо лимитировать общую сумму ставок за месяц, квартал, год или количество совершаемых ставок. Олдин же предлагает ввести скоринговую модель оценки платежеспособности, которую применяют банки при выдаче кредитов. Эксперты также указывают на наличие рисков у инструмента Минфина — Оганезов предупреждает, что присутствие информации о человеке в реестре игрозависимых может повлиять и на его кредитную историю, если информация станет доступной.