Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни, сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram.
«От имени депутатов парламента Чеченской республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской республики», — написал он.
Айшат Кадыровой 22 года, с сентября 2020 г. она занимала должность первого замминистра культуры республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 г. является директором модного дома Firdaws.