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Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни

Ведомости

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни, сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram. 

«От имени депутатов парламента Чеченской республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской республики», — написал он. 

Айшат Кадыровой 22 года, с сентября 2020 г. она занимала должность первого замминистра культуры республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 г. является директором модного дома Firdaws. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных