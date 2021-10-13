Путин ответил на вопрос о возможности признания Муратова иностранным агентом
Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если не нарушит российский закон. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Если он (Муратов. — Ред.) не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — сказал Путин.
«Я считаю ненормальным, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это конечно результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов. Это совершенно очевидно», — отметил президент.
«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, "Газпром". Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работают, ничего», — заявил президент.
8 октября Нобелевский комитет в Осло присудил Нобелевскую премию мира Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира», отмечалось в заявлении комитета. Общий размер Нобелевской премии в 2021 г. составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн). В беседе с «Интерфаксом» Муратов заявил, что намерен направить часть премии на лечение детей со СМА, а также на решение проблем журналистики.