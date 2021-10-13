Путин ответил на вопрос о возможности признания Муратова иностранным агентом

«Если он (Муратов. — Ред.) не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — сказал Путин.