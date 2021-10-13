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Путин ответил на вопрос о возможности признания Муратова иностранным агентом

Ведомости

Лауреат Нобелевской премии мира и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если не нарушит российский закон. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». 

«Если он (Муратов. — Ред.) не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям», — сказал Путин.

«Я считаю ненормальным, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит. И это конечно результат внутреннего развития страны и ее демократических процессов. Это совершенно очевидно», — отметил президент. 

«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, "Газпром". Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работают, ничего», — заявил президент.

8 октября Нобелевский комитет в Осло присудил Нобелевскую премию мира Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Премия присуждена лауреатам за их усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира», отмечалось в заявлении комитета. Общий размер Нобелевской премии в 2021 г. составляет 10 млн шведских крон ($1,145 млн). В беседе с «Интерфаксом» Муратов заявил, что намерен направить часть премии на лечение детей со СМА, а также на решение проблем журналистики.

Ранее по теме: Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных