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Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным нарушением

Ведомости

Верховный суд РФ отказался признать малозначительным нарушением нахождение без маски в общественном месте в условиях действия режима повышенной готовности из-за наличия угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса, следует из постановления суда по делу одного из жителей Якутии.

6 августа 2020 г. один из местных граждан получил предупреждение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), так как находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в магазине Якутска. При этом на тот момент в регионе уже был введен обязательный масочный режим. Нарушитель выразил несогласие с решением суда и неоднократно оспорил его в вышестоящих инстанциях, дойдя таким образом до Верховного суда. 

Тот в своем постановлении указал, что, согласно КоАП, «при малозначительности совершенного административного правонарушения» суд и другой уполномоченный орган может «освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием». Однако действия гражданина Якутии нельзя признать малозначительными, следует из постановления.

«Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений», — разъяснил Верховый суд. В случае же с жителем Якутии оснований для отмены наказания нет, резюмировал он.  

Обязательный масочный режим начал действовать в Якутске с 28 апреля 2020 г. на фоне заболеваемости COVID-19. 28 октября того же года Роспотребнадзор распространил эту меру по всей стране.

По данным оперштаба на 15 октября, за время пандемии коронавирус был выявлен у 57 673 жителей Якутии. Из них 43 264 выздоровели, 1326 умерли, остальные болеют в настоящий момент. За последние сутки инфекция подтвердилась у 261 человека, скончались 10 пациентов с COVID-19.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных