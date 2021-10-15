Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным нарушением

6 августа 2020 г. один из местных граждан получил предупреждение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), так как находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в магазине Якутска. При этом на тот момент в регионе уже был введен обязательный масочный режим. Нарушитель выразил несогласие с решением суда и неоднократно оспорил его в вышестоящих инстанциях, дойдя таким образом до Верховного суда.