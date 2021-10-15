Верховный суд признал отсутствие маски в общественном месте значительным нарушением
Верховный суд РФ отказался признать малозначительным нарушением нахождение без маски в общественном месте в условиях действия режима повышенной готовности из-за наличия угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса, следует из постановления суда по делу одного из жителей Якутии.
6 августа 2020 г. один из местных граждан получил предупреждение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), так как находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в магазине Якутска. При этом на тот момент в регионе уже был введен обязательный масочный режим. Нарушитель выразил несогласие с решением суда и неоднократно оспорил его в вышестоящих инстанциях, дойдя таким образом до Верховного суда.
Тот в своем постановлении указал, что, согласно КоАП, «при малозначительности совершенного административного правонарушения» суд и другой уполномоченный орган может «освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием». Однако действия гражданина Якутии нельзя признать малозначительными, следует из постановления.
«Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений», — разъяснил Верховый суд. В случае же с жителем Якутии оснований для отмены наказания нет, резюмировал он.
Обязательный масочный режим начал действовать в Якутске с 28 апреля 2020 г. на фоне заболеваемости COVID-19. 28 октября того же года Роспотребнадзор распространил эту меру по всей стране.
По данным оперштаба на 15 октября, за время пандемии коронавирус был выявлен у 57 673 жителей Якутии. Из них 43 264 выздоровели, 1326 умерли, остальные болеют в настоящий момент. За последние сутки инфекция подтвердилась у 261 человека, скончались 10 пациентов с COVID-19.