В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, за последние сутки в Иркутской области выявили 403 новых случая заболевания инфекцией. За сутки выздоровел 241 человек, умерли 16. За все время пандемии в регионе зафиксировали 114 873 случая коронавируса, умерли 4 999 человек.