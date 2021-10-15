В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Иркутской области ввели требование об обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан, среди которых жители старше 60 лет, следует из постановления главного санитарного врача региона, опубликованного на сайте управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», — говорится в документе.
Далее в постановлении перечисляются категории граждан, подлежащие такой вакцинации. Среди них:
- работники медицинских, образовательных организаций, а также организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие;
- студенты профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений;
- работники организаций общественного питания, торговли, туристической индустрии, сотрудники предприятий промышленности и транспортных организаций, а также организаций сферы бытового обслуживания, транспорта, энергетики сферы предоставления услуг;
граждане старше 60 лет;
- сотрудники, работающие вахтовым методом, волонтеры и граждане, проживающие в организациях социального обслуживания.
Главный врач региона отметил, что полный курс вакцинации против коронавируса на 13 октября 2021 г. прошли менее 20% государственных и муниципальных служащих, менее 30% работников сферы услуг, 41% сотрудников транспортных предприятий, и 44% работников образовательных организаций.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, за последние сутки в Иркутской области выявили 403 новых случая заболевания инфекцией. За сутки выздоровел 241 человек, умерли 16. За все время пандемии в регионе зафиксировали 114 873 случая коронавируса, умерли 4 999 человек.