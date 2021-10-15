Защита сообщила о запрете Сафронову отправлять и получать письма в СИЗО

«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — цитирует ТАСС адвоката. Он добавил, что газеты Сафронову тоже пока не передают, так как он не успел оформить подписку на октябрь.