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Защита сообщила о запрете Сафронову отправлять и получать письма в СИЗО

Ведомости

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.

«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — цитирует ТАСС адвоката. Он добавил, что газеты Сафронову тоже пока не передают, так как он не успел оформить подписку на октябрь.

В разговоре с РБК Катчев отметил, что такая мера предусмотрена законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Ст. 20 закона предполагает запрет на передачу обвиняемым писем, «содержащих сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления», а также «содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну».

4 октября Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста Сафронова до 7 января 2022 г. Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как ранее сообщал адвокат Иван Павлов, следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.

Ранее по теме: Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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