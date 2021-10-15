Защита сообщила о запрете Сафронову отправлять и получать письма в СИЗО
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, лишили возможности отправлять и получать письма в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.
«Уже почти месяц мой подзащитный не получает корреспонденцию и не может отправить письма. Ему просто дают уведомления о том, что ему пришло письмо, но само это письмо не выдают», — цитирует ТАСС адвоката. Он добавил, что газеты Сафронову тоже пока не передают, так как он не успел оформить подписку на октябрь.
В разговоре с РБК Катчев отметил, что такая мера предусмотрена законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Ст. 20 закона предполагает запрет на передачу обвиняемым писем, «содержащих сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления», а также «содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну».
4 октября Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста Сафронова до 7 января 2022 г. Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. Как ранее сообщал адвокат Иван Павлов, следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.