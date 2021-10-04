Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также о действиях российских Вооруженных сил в этих регионах спецслужбам Чехии, за которыми стояли спецслужбы США. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.