Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову
Мосгорсуд продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, до 7 января 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову на срок до 7 января», — сказали агентству в суде.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также о действиях российских Вооруженных сил в этих регионах спецслужбам Чехии, за которыми стояли спецслужбы США. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.
В апреле 2021 г. одного из защитников Сафронова — адвоката Ивана Павлова задержали по делу о разглашении тайны следствия. Басманный суд Москвы в конце апреля избрал Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон.
7 сентября Павлов сообщил об отъезде из России, на тот момент он находился в Грузии.