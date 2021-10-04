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Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову

Ведомости

Мосгорсуд продлил арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, до 7 января 2022 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову на срок до 7 января», — сказали агентству в суде.

Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше года, он был задержан 7 июля 2020 г. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче сведений о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также о действиях российских Вооруженных сил в этих регионах спецслужбам Чехии, за которыми стояли спецслужбы США. Сам Сафронов вины не признает. Материалы дела засекречены.

В апреле 2021 г. одного из защитников Сафронова — адвоката Ивана Павлова задержали по делу о разглашении тайны следствия. Басманный суд Москвы в конце апреля избрал Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон.

7 сентября Павлов сообщил об отъезде из России, на тот момент он находился в Грузии. 

Ранее по теме: Ивану Сафронову продлили арест за пределы года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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