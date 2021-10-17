В России впервые выявили более 34 000 заболевших COVID-19
За сутки в стране зафиксировали 34 303 случая коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались 997 человек, выздоровели 18 717 россиян, сообщил оперштаб.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (+6740), Санкт-Петербурге (+3323), Московской (+2759), Самарской (+896) и Нижегородской (+711) областях.
Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Накануне в стране был установлен рекорд смертности от COVID-19 — за сутки погибли 1002 пациента. 16 октября выявили 33 208 заболевших.
За все время пандемии коронавирус выявили 7 992 687 раз во всех 85 регионах. С 2020 г. погибли 223 312 человек, выздоровели 7 000 624 пациента.