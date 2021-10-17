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В России впервые выявили более 34 000 заболевших COVID-19

Ведомости

За сутки в стране зафиксировали 34 303 случая коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались 997 человек, выздоровели 18 717 россиян, сообщил оперштаб.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (+6740), Санкт-Петербурге (+3323), Московской (+2759), Самарской (+896) и Нижегородской (+711) областях.

Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Накануне в стране был установлен рекорд смертности от COVID-19 — за сутки погибли 1002 пациента. 16 октября выявили 33 208 заболевших.

За все время пандемии коронавирус выявили 7 992 687 раз во всех 85 регионах. С 2020 г. погибли 223 312 человек, выздоровели 7 000 624 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных