В Керчи установили мемориал жертвам стрельбы в колледже

17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство с гвоздями и болтами. В результате погиб 21 человек: 16 студентов и 5 сотрудников, около 50 человек получили ранения. Росляков после нападения покончил с собой.