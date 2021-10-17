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В Керчи установили мемориал жертвам стрельбы в колледже

Ведомости

В Керчи открыли мемориал памяти погибшим студентам и сотрудникам политехнического колледжа, сообщили в администрации города. Три года назад 18-летний студент Владислав Росляков устроил в колледже вооруженное нападение, жертвами которого стал 21 человек. 

В открытии мемориала на городском кладбище приняли участие близкие погибших, депутаты и сотрудники администрации Керчи, а также автор монумента — народный художник России Андрей Ковальчук. 

Скульптурная композиция под названием «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года» изготовлена в бронзе и установлена на гранитном постаменте, высота монумента составляет около 6,5 метров.  

/Сергей Мальгавко / ТАСС

«В центре композиции — смятая, насквозь пробитая ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков, символизирующая души погибших ребят. На постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших сотрудников и студентов политехнического колледжа», — сообщается на сайте администрации.

Министр культуры Керчи Арина Новосельская рассказала, что работы проектом велись под личным патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Министр также добавила, что в будущем на этом месте создадут сквер Памяти, сообщают «РИА Новости».

17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство с гвоздями и болтами. В результате погиб 21 человек: 16 студентов и 5 сотрудников, около 50 человек получили ранения. Росляков после нападения покончил с собой.

Сначала Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже переквалифицировал его на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Следователи назначили Рослякову посмертную психиатрическую экспертизу.

В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии, результате погибли семь детей и два преподавателя. В сентябре аналогичная трагедия произошла в университете Перми, жертвами нападения студента стали шесть человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных