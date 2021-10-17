В Керчи установили мемориал жертвам стрельбы в колледже
В Керчи открыли мемориал памяти погибшим студентам и сотрудникам политехнического колледжа, сообщили в администрации города. Три года назад 18-летний студент Владислав Росляков устроил в колледже вооруженное нападение, жертвами которого стал 21 человек.
В открытии мемориала на городском кладбище приняли участие близкие погибших, депутаты и сотрудники администрации Керчи, а также автор монумента — народный художник России Андрей Ковальчук.
Скульптурная композиция под названием «Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года» изготовлена в бронзе и установлена на гранитном постаменте, высота монумента составляет около 6,5 метров.
«В центре композиции — смятая, насквозь пробитая ученическая тетрадь. Из нее вырывается в небо стая жаворонков, символизирующая души погибших ребят. На постаменте золотыми буквами начертаны имена погибших сотрудников и студентов политехнического колледжа», — сообщается на сайте администрации.
Министр культуры Керчи Арина Новосельская рассказала, что работы проектом велись под личным патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Министр также добавила, что в будущем на этом месте создадут сквер Памяти, сообщают «РИА Новости».
17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу в учебном заведении из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство с гвоздями и болтами. В результате погиб 21 человек: 16 студентов и 5 сотрудников, около 50 человек получили ранения. Росляков после нападения покончил с собой.
Сначала Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт», но позже переквалифицировал его на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Следователи назначили Рослякову посмертную психиатрическую экспертизу.
В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии, результате погибли семь детей и два преподавателя. В сентябре аналогичная трагедия произошла в университете Перми, жертвами нападения студента стали шесть человек.