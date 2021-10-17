Школьники из России завоевали золото на международной олимпиаде по математике
Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в столице Румынии. Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай, говорится на сайте Минпросвещения России.
В олимпиаде по математике приняли участие 135 человек из 22 стран. Призерами соревнований также стали Польша, США и Республика Корея.
Золотые медали получили Иван Бахарев и Максим Тургенев, школьники учатся в 11 классе президентского физико-математическом лицея № 239 Санкт-Петербурга. Серебряных медалей были удостоены выпускник школы-интерната имени Колмогорова МГУ Айдар Ибрагимов и выпускник московской школы № 1589 Данил Сибгатуллин.
Участники из России проходили испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета им. Герцена.
Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте с 2008 г. Состязания проходят в течение двух дней, в каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания.
Ранее на олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 сборная России завоевала пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.