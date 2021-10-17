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Школьники из России завоевали золото на международной олимпиаде по математике

Ведомости

Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в столице Румынии. Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай, говорится на сайте Минпросвещения России.

В олимпиаде по математике приняли участие 135 человек из 22 стран. Призерами соревнований также стали Польша, США и Республика Корея. 

Золотые медали получили Иван Бахарев и Максим Тургенев, школьники учатся в 11 классе президентского физико-математическом лицея № 239 Санкт-Петербурга. Серебряных медалей были удостоены выпускник школы-интерната имени Колмогорова МГУ Айдар Ибрагимов и выпускник московской школы № 1589 Данил Сибгатуллин.

Участники из России проходили испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета им. Герцена.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте с 2008 г. Состязания проходят в течение двух дней, в каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. 

Ранее на олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 сборная России завоевала пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных