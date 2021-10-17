Российские туристы могли погибнуть в отеле Албании из-за хлора

Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. Сотрудник отеля утверждал, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Очевидец происшествия якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ.