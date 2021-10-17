Российские туристы могли погибнуть в отеле Албании из-за хлора
Четверо российских туристов погибли в сауне отеля в албанском поселке, предположительно, из-за хлора в бассейне. Об этом со ссылкой на сотрудника отеля заявили в полиции, сообщает портал Albanian daily News.
«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — процитировал полицейский слова одного из сотрудников отеля.
Он также предположил, что работник отеля использовал слишком много чистящего средства. Сейчас отравление хлором рассматривается в качестве основной версии в расследовании происшествия, говорится в материале.
Ранее Посольство России в Албании подтвердило факт гибели двух женщин и двух мужчин в отеле в районе Кавая. Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщал МИД.
Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. Сотрудник отеля утверждал, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Очевидец происшествия якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ.
Телеканал ABC New Albania опубликовал видео с места гибели российских туристов.