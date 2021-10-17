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Российские туристы могли погибнуть в отеле Албании из-за хлора

Ведомости

Четверо российских туристов погибли в сауне отеля в албанском поселке, предположительно, из-за хлора в бассейне. Об этом со ссылкой на сотрудника отеля заявили в полиции, сообщает портал Albanian daily News. 

 «Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — процитировал полицейский слова одного из сотрудников отеля.

Он также предположил, что работник отеля использовал слишком много чистящего средства. Сейчас отравление хлором рассматривается в качестве основной версии в расследовании происшествия, говорится в материале.

Ранее Посольство России в Албании подтвердило факт гибели двух женщин и двух мужчин в отеле в районе Кавая. Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего, сообщал МИД. 

Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. Сотрудник отеля утверждал, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Очевидец происшествия якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ.

Телеканал ABC New Albania опубликовал видео с места гибели российских туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных