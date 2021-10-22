Правительство распространило программу льготной ипотеки на частные дома

На Дальнем Востоке с 2019 г. действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом. Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов заявил, что люди оформили ипотеку по данной программе на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.