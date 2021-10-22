Правительство распространило программу льготной ипотеки на частные дома
Правительство разрешило оформлять льготную ипотеку под 7% годовых на частные дома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли», — сказал Мишустин.
Он добавил, что правительство также скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека»: теперь льготный кредит можно будет оформить не только на новостройки, но и на вторичное жилье.
Программа льготной ипотеки была запущена в 2020 г. Россияне могли взять ипотеку по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов. В итоге на обе столицы приходилось почти 28 и 14% соответственно всех выданных по программе кредитов. С 1 июля этого года условия программы изменились: ставку повысили до 7%, а предельный лимит ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов России.
На Дальнем Востоке с 2019 г. действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом. Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов заявил, что люди оформили ипотеку по данной программе на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.