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Правительство распространило программу льготной ипотеки на частные дома

Ведомости

Правительство разрешило оформлять льготную ипотеку под 7% годовых на частные дома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли», — сказал Мишустин.

Он добавил, что правительство также скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека»: теперь льготный кредит можно будет оформить не только на новостройки, но и на вторичное жилье.

Программа льготной ипотеки была запущена в 2020 г. Россияне могли взять ипотеку по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов. В итоге на обе столицы приходилось почти 28 и 14% соответственно всех выданных по программе кредитов. С 1 июля этого года условия программы изменились: ставку повысили до 7%, а предельный лимит ссуды снизили до 3 млн руб. для всех регионов России.

На Дальнем Востоке с 2019 г. действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом. Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов заявил, что люди оформили ипотеку по данной программе на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных