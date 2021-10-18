Путин поручил рассмотреть введение выплат многодетным семьям на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной выплаты в 1 млн руб. проживающим на Дальнем Востоке семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, говорится на сайте Кремля. Выплату можно будет потратить на покупку или строительство жилья.
«Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн руб. в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении. Доклад по нему должен быть представлен до 1 ноября.
На Дальнем Востоке с 2019 г. действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом. Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов заявил, что люди оформили ипотеку по данной программе на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.