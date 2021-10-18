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Путин поручил рассмотреть введение выплат многодетным семьям на Дальнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной выплаты в 1 млн руб. проживающим на Дальнем Востоке семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, говорится на сайте Кремля. Выплату можно будет потратить на покупку или строительство жилья.

«Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн руб. в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении. Доклад по нему должен быть представлен до 1 ноября. 

На Дальнем Востоке с 2019 г. действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом. Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов заявил, что люди оформили ипотеку по данной программе на сумму более 90,6 млрд руб. Заемщиками могут стать супруги не старше 35 лет, а также родители-одиночки той же возрастной категории с ребенком до 18 лет. Ставка по кредиту с учетом комплексного страхования будет фиксированной. Максимальная сумма займа составляет 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования достигает 20 лет. Программа действует до конца 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных