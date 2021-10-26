СМИ сообщили об убийстве экс-замначальника управления экономической безопасности МВД
Бывший заместитель начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Новосельцев был убит в Новой Москве, его тело нашли в бане на садовом участке, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили собеседники «РИА Новости» и «Интерфакса».
По данным источников, тело Новосельцева обнаружила его дочь в бане в садовом товариществе «Родни». На его теле нашли ножевые ранения и гематомы. По данным собеседника «РИА Новости» из правоохранительных органов, тело Новосельцева обнаружила его дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Согласно информации телеграм-канала «112», следователи рассматривают две версии убийства Новосельцева — месть и ограбление. По предварительной версии следствия, преступники залезли в дом через забор. В нескольких комнатах нашли кровь. Тело Новосельцева могло пролежать в доме двое суток. Не исключается, что перед убийством его пытали.
Полковник милиции Новосельцев в 2002 г. возглавлял опергруппу, которая расследовала экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц установили и посадили.