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СМИ сообщили об убийстве экс-замначальника управления экономической безопасности МВД

Ведомости

Бывший заместитель начальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Новосельцев был убит в Новой Москве, его тело нашли в бане на садовом участке, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили собеседники «РИА Новости» и «Интерфакса».

По данным источников, тело Новосельцева обнаружила его дочь в бане в садовом товариществе «Родни». На его теле нашли ножевые ранения и гематомы. По данным собеседника «РИА Новости» из правоохранительных органов, тело Новосельцева обнаружила его дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 

Согласно информации телеграм-канала «112», следователи рассматривают две версии убийства Новосельцева — месть и ограбление. По предварительной версии следствия, преступники залезли в дом через забор. В нескольких комнатах нашли кровь. Тело Новосельцева могло пролежать в доме двое суток. Не исключается, что перед убийством его пытали. 

Полковник милиции Новосельцев в 2002 г. возглавлял опергруппу, которая расследовала экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц установили и посадили. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных