СМИ сообщили об убийстве экс-замначальника управления экономической безопасности МВД

По данным источников, тело Новосельцева обнаружила его дочь в бане в садовом товариществе «Родни». На его теле нашли ножевые ранения и гематомы. По данным собеседника «РИА Новости» из правоохранительных органов, тело Новосельцева обнаружила его дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве.