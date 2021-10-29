Беглов заявил об обращении в полицию из-за шуточной новости о цене проезда
Власти Санкт-Петербурга обратятся в правоохранительные органы из-за заметки сатирического издания «Панорама» о подорожании проезда на метро в 10 раз, заявил губернатор северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Один из основателей «Панорамы» прокомментировал ситуацию изданию «Подъем», отметив, что «мы вовсе не СМИ, поэтому и информация от нас не должна восприниматься серьезно. Претензии мы считаем необоснованными, тем более обвинения, что мы хотели спровоцировать панику».
Позже пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина заявила изданию, что процесс уже начат. «По факту распространения не соответствующих действительности сведений производятся необходимые меры с привлечением правоохранительных органов». О каком именно издании идет речь и какого именно наказания администрация города хочет добиться, Карпушина не уточнила.
Информационное агентство «Панорама» — российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 г. Считается аналогом зарубежного агентства юмористических новостей The Onion. Шуточные новости «Панорамы» не раз цитировались разными политиками и лидерами общественного мнения, а также критиковались представителями власти.
В июле 2020 г. пресс-служба министерства информации и общественного развития Казахстана официально опровергала информацию, опубликованную в «Панораме» о том, что вакцину от коронавируса производят из крови экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.