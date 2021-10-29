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Беглов заявил об обращении в полицию из-за шуточной новости о цене проезда

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга обратятся в правоохранительные органы из-за заметки сатирического издания «Панорама» о подорожании проезда на метро в 10 раз, заявил губернатор северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78». 

«Это же не просто шутки или какой-нибудь анекдот. <...> Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это уже я бы назвал преступлением», — сказал Беглов. По его словам, публикация была «недобросовестной, специально продуманной акцией» (цитата по РБК). 

Один из основателей «Панорамы» прокомментировал ситуацию изданию «Подъем», отметив, что «мы вовсе не СМИ, поэтому и информация от нас не должна восприниматься серьезно. Претензии мы считаем необоснованными, тем более обвинения, что мы хотели спровоцировать панику».

Позже пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина заявила изданию, что процесс уже начат. «По факту распространения не соответствующих действительности сведений производятся необходимые меры с привлечением правоохранительных органов». О каком именно издании идет речь и какого именно наказания администрация города хочет добиться, Карпушина не уточнила.

Информационное агентство «Панорама» — российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 г. Считается аналогом зарубежного агентства юмористических новостей The Onion. Шуточные новости «Панорамы» не раз цитировались разными политиками и лидерами общественного мнения, а также критиковались представителями власти. 

В июле 2020 г. пресс-служба министерства информации и общественного развития Казахстана официально опровергала информацию, опубликованную в «Панораме» о том, что вакцину от коронавируса производят из крови экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных