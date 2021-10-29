Беглов заявил об обращении в полицию из-за шуточной новости о цене проезда

«Это же не просто шутки или какой-нибудь анекдот. <...> Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это уже я бы назвал преступлением», — сказал Беглов. По его словам, публикация была «недобросовестной, специально продуманной акцией» (цитата по РБК).