В России зарегистрировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России зарегистрировано 1189 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Прошлый максимум смертей был установлен накануне — 1178 человек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 242 060 человек.
За сутки в России выявили 40 443 случая заражения коронавирусом. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 633 643 случая заражения. Выздоровели 7 445 438 человек.
В Москве за сутки выявили 6827 новых случаев заражения. Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3269 случаев, Московской области — 2744, Самарской области — 1596, Нижегородской области — 807 случаев заражения, Воронежской области — 800.
Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.