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В России зарегистрировано рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 1189 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Прошлый максимум смертей был установлен накануне — 1178 человек. Общее число умерших от COVID-19 составляет 242 060 человек.

За сутки в России выявили 40 443 случая заражения коронавирусом. За период пандемии в стране зарегистрировали 8 633 643 случая заражения. Выздоровели 7 445 438 человек.

В Москве за сутки выявили 6827 новых случаев заражения. Также высокий прирост заболеваемости зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 3269 случаев, Московской области — 2744, Самарской области — 1596, Нижегородской области — 807 случаев заражения, Воронежской области — 800.

Заболеваемость COVID-19 растет в России шесть недель подряд. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных