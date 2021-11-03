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Мишустин анонсировал возможность получения ИНН на портале госуслуг

Ведомости

Граждане России и других стран смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме... Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Правительство 3 ноября примет соответствующие поправки в налоговый кодекс, подчеркнул председатель правительства. «Это решение будет очень удобным и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию. Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы», — добавил Мишустин.

ИНН является цифровым кодом и присваивается один раз как юридическим, так и физическим лицам. Код используется на всей территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных