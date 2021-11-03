Мишустин анонсировал возможность получения ИНН на портале госуслуг

«Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме... Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».