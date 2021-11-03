Мишустин анонсировал возможность получения ИНН на портале госуслуг
Граждане России и других стран смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Правительство продолжает расширять список услуг и сервисов, которые можно получить в электронной форме... Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Правительство 3 ноября примет соответствующие поправки в налоговый кодекс, подчеркнул председатель правительства. «Это решение будет очень удобным и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию. Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы», — добавил Мишустин.
ИНН является цифровым кодом и присваивается один раз как юридическим, так и физическим лицам. Код используется на всей территории РФ.