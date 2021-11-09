«Коммерсантъ» узнал о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке
В удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов из-за задержек в портах Приморья, сообщил «Коммерсантъ».
По данным правительства Сахалинской области, в регион должны отправиться 1100 контейнеров. Губернатор Валерий Лимаренко пояснил, что проблемы с поставками возникли из-за пандемии и резко выросшей загруженностью терминалов Приморья. К обычным объемам грузов добавились транзитные контейнеры из Китая, который перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Транссиб из-за роста ставок фрахта, карантина в Китае и проблем на погранпереходах.
Жители поселков Чукотки опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину на change.org, в котором сообщили, что почти во всех населенных пунктах региона закончились овощи, фрукты, молочные продукты и яйца. Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при организации завоза товаров в районы Крайнего Севера через порт Владивосток.
Поставки на Камчатку задерживаются на срок до 60 дней. Местные власти заявили, что в портах Приморья ждут отправки 1600 контейнеров и генеральные грузы. Министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов рассказал, что в Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток. Она контролирует грузы в порту Владивосток, чтобы в первую очередь отправлять самое необходимое. В Минтрансе не ответили на запрос издания.
Гендиректор группы «Шамса» (крупнейшая в регионе сеть супермаркетов и логистических складов, поставляет около 20% продуктов) Рашид Шамоян сообщил, что сейчас дефицита продуктов нет, однако грузы идут очень долго. Зампред правительства Камчатского края Тимофей Смирнов рассказал, что ситуация с доставкой в регион генеральных грузов гораздо сложнее, однако ни один крупный проект пока не сорван.
Гендиректор «Агент Сервис ДВ» (поставщик цемента на Камчатку) Юрий Смирнов подтвердил нехватку терминальных мощностей. По его словам, порты Приморья отдают приоритет транзитным грузам, а каботажные ставят «в последнюю очередь».
В порту Владивостока опровергли слова Смирнова и заявили, что отдают приоритет каботажным грузам из-за их социальной значимости. Руководитель коммерческого департамента порта Елена Казарина заявила, что три причала отданы внутрироссийским перевозкам, два — внешнеторговым. «Все суда обрабатываются с ходу, задержек нет», — добавила она. По ее словам, за предыдущую и эту недели порт отправит 12 теплоходов на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку с 2300 контейнерами. Источник издания в одной из судоходных компаний отметил, что такая ситуация в портах Приморья продлится весь 2022 год, может быть, и дольше.