«Коммерсантъ» узнал о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке

В порту Владивостока опровергли слова Смирнова и заявили, что отдают приоритет каботажным грузам из-за их социальной значимости. Руководитель коммерческого департамента порта Елена Казарина заявила, что три причала отданы внутрироссийским перевозкам, два — внешнеторговым. «Все суда обрабатываются с ходу, задержек нет», — добавила она. По ее словам, за предыдущую и эту недели порт отправит 12 теплоходов на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку с 2300 контейнерами. Источник издания в одной из судоходных компаний отметил, что такая ситуация в портах Приморья продлится весь 2022 год, может быть, и дольше.