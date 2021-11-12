Росстат сообщил, что в переписи населения приняли участие 99% граждан страны
Во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% граждан страны, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала «Россия 24».
«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — сказал он.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах — до 20 декабря. Принять участие в ней можно разными способами: дождаться переписчика дома или заполнить электронную анкету. Также с 15 октября по 8 ноября жители России могли самостоятельно пройти перепись с помощью портала Госуслуг. Данные переписи населения используются Минфином и органами исполнительной власти при формировании бюджетов всех уровней, говорил ранее Смелов.
Источники «Ведомостей» утверждали, что Росстат к 8 ноября превысил неформальный KPI по количеству прошедших перепись россиян – на уровне 75% от предполагаемого населения. Резкий рост числа прошедших перепись россиян произошел во время нерабочих дней. На 1 ноября, по словам близкого к полпредству Дальневосточного федерального округа (ДФО) собеседника «Ведомостей», Росстат переписал 51,9% жителей страны.
Смелов связывает активизацию переписи в этот период с тем, что основная часть россиян проводили время дома, поэтому переписчики могли застать их и собрать данные. Кроме этого во многих субъектах Федерации мобильные бригады переписчиков вышли в парки и торговые центры там, где это было разрешено.