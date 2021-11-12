Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID-19 с паспортом

Вице-премьер напомнила, что необходимо в короткие сроки достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, «чтобы не затягивать развитие пандемии» в России. По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49% после 48,4% 5 ноября.