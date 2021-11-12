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Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID-19 с паспортом

Ведомости

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса должен стать для граждан таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — приводит ее слова пресс-служба оперштаба.

По словам Голиковой, в период с 5 по 12 ноября ситуация с коронавирусом улучшилась в двух регионах страны — Калмыкии и Тыве. В то же время ухудшение зафиксировано в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

Вице-премьер напомнила, что необходимо в короткие сроки достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, «чтобы не затягивать развитие пандемии» в России. По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49% после 48,4% 5 ноября.

Пока оперштаб стремится к достижению показателя в 80%. Однако 10 ноября Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

В настоящий момент COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. За последние сутки коронавирус обнаружили у 40 123 граждан, скончались 1235 инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии в стране на сегодняшний день почти достигло 9 млн. Скончались 252 926 заболевших COVID-19.

Ранее по теме: Голикова назвала недостаточной для борьбы с пандемией вакцинацию 80% населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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