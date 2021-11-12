Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса должен стать для граждан таким же важным документом, как паспорт, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — приводит ее слова пресс-служба оперштаба.
По словам Голиковой, в период с 5 по 12 ноября ситуация с коронавирусом улучшилась в двух регионах страны — Калмыкии и Тыве. В то же время ухудшение зафиксировано в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.
Вице-премьер напомнила, что необходимо в короткие сроки достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, «чтобы не затягивать развитие пандемии» в России. По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49% после 48,4% 5 ноября.
Пока оперштаб стремится к достижению показателя в 80%. Однако 10 ноября Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.
В настоящий момент COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. За последние сутки коронавирус обнаружили у 40 123 граждан, скончались 1235 инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии в стране на сегодняшний день почти достигло 9 млн. Скончались 252 926 заболевших COVID-19.