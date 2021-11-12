Голикова назвала процент избыточной смертности в России из-за коронавируса

«Это очень высокое напряжение», — отметила вице-премьер. «На сегодняшний день в Российской Федерации открыты 301 500 коек для целей ковида, это даже больше, чем мы наблюдали в пик заболеваемости в последний раз: это было порядка 290 000 коек», — сказала она.