Газета
Общество

Голикова назвала процент избыточной смертности в России из-за коронавируса

Ведомости

91,2% избыточной смертности в России приходится на COVID-19, сообщила в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию брифинга вел телеканал РБК

«Из общего числа врачебного персонала 16% всех российских врачей сейчас заняты оказанием помощи больным COVID-19», — сказала Голикова. «За 9 месяцев 2021 г., по которым есть точная статистика, 91,2% избыточной смертности в России приходится на COVID-19. Эпидемия уже влияет на демографическую ситуацию в России», — подчеркнула она.

«Это очень высокое напряжение», — отметила вице-премьер. «На сегодняшний день в Российской Федерации открыты 301 500 коек для целей ковида, это даже больше, чем мы наблюдали в пик заболеваемости в последний раз: это было порядка 290 000 коек», — сказала она.  

«Мы наблюдаем рост заболеваемости в 61 регионе страны и распространенность довольно высокая: 191 единица на 100 000 населения. Распространенность среди пожилого населения еще более высокая — 254 единицы на 100 000 населения. К сожалению, регионов, которые демонстрируют некоторое снижение по итогам 44 недели, — их всего шесть», — отметила Голикова.  

В настоящий момент COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. За последние сутки коронавирус обнаружили у 40 123 граждан, скончались 1235 инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии в стране на сегодняшний день почти достигло 9 млн. Скончались 252 926 заболевших COVID-19.

Ранее по теме: Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID-19 с паспортом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных