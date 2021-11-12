Голикова назвала процент избыточной смертности в России из-за коронавируса
91,2% избыточной смертности в России приходится на COVID-19, сообщила в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию брифинга вел телеканал РБК.
«Из общего числа врачебного персонала 16% всех российских врачей сейчас заняты оказанием помощи больным COVID-19», — сказала Голикова. «За 9 месяцев 2021 г., по которым есть точная статистика, 91,2% избыточной смертности в России приходится на COVID-19. Эпидемия уже влияет на демографическую ситуацию в России», — подчеркнула она.
«Это очень высокое напряжение», — отметила вице-премьер. «На сегодняшний день в Российской Федерации открыты 301 500 коек для целей ковида, это даже больше, чем мы наблюдали в пик заболеваемости в последний раз: это было порядка 290 000 коек», — сказала она.
«Мы наблюдаем рост заболеваемости в 61 регионе страны и распространенность довольно высокая: 191 единица на 100 000 населения. Распространенность среди пожилого населения еще более высокая — 254 единицы на 100 000 населения. К сожалению, регионов, которые демонстрируют некоторое снижение по итогам 44 недели, — их всего шесть», — отметила Голикова.
В настоящий момент COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. За последние сутки коронавирус обнаружили у 40 123 граждан, скончались 1235 инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии в стране на сегодняшний день почти достигло 9 млн. Скончались 252 926 заболевших COVID-19.