Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
Правительство утвердило новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, говорится в Telegram-канале правительства. С точки зрения географии список таких районов не изменился.
«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 гг., после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации», — говорится в сообщении.
В список территорий Крайнего Севера вошли части республик Алтай, Карелия, Бурятия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского АО. Полностью были признаны территориями Крайнего Севера Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий АО и Камчатский край.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил несколько указов президента, изданных в 1990-е гг., которые устанавливали районы Крайнего Севера и приравненные к нему местности. Затем власти Карелии пояснили, что документ, который устанавливал перечень таких территорий, был принят в 1983 г. и уже устарел. Вместо него будет принято постановление правительства.