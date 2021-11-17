Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил несколько указов президента, изданных в 1990-е гг., которые устанавливали районы Крайнего Севера и приравненные к нему местности. Затем власти Карелии пояснили, что документ, который устанавливал перечень таких территорий, был принят в 1983 г. и уже устарел. Вместо него будет принято постановление правительства.