Газета
Общество

Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Ведомости

Правительство утвердило новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, говорится в Telegram-канале правительства. С точки зрения географии список таких районов не изменился.

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 гг., после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации», — говорится в сообщении.

В список территорий Крайнего Севера вошли части республик Алтай, Карелия, Бурятия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского АО. Полностью были признаны территориями Крайнего Севера Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий АО и Камчатский край.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил несколько указов президента, изданных в 1990-е гг., которые устанавливали районы Крайнего Севера и приравненные к нему местности. Затем власти Карелии пояснили, что документ, который устанавливал перечень таких территорий, был принят в 1983 г. и уже устарел. Вместо него будет принято постановление правительства.

Ранее по теме: Путин отменил указ Ельцина о районах Крайнего Севера

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных