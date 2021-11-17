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Белорусские ученые заявили об эффективности «Спутника V» в 96,3%

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Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препринт статьи с результатами исследования опубликован на портале MedRxiv.

Специалисты проанализировали данные более 1,2 млн человек, которые прошли полную вакцинацию «Спутником V» в Белоруссии с января по сентябрь. Также подтвердилась высокая эффективность вакцины против «дельта»-штамма коронавируса. Во время исследования не было зарегистрировано случаев смерти из-за вакцинации, а побочные явления были легкими или средней тяжести. 

В РФПИ отметили, что результаты исследования подтвердили данные, опубликованные в сентябре этого года, что эффективность вакцины составила 97,2%. Ученые проанализировали данные 860 000 человек, которые сделали прививки с января по июль этого года. 

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. На ее основе были созданы вакцины «Спутник лайт» (однокомпонентная вакцина), «Спутник М» (вакцина для подростков, пока что не зарегистрирована в России) и две назальные формы препарата. Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником V» или «Спутником лайт» и вакциной от гриппа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных