Белорусские ученые заявили об эффективности «Спутника V» в 96,3%
Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препринт статьи с результатами исследования опубликован на портале MedRxiv.
Специалисты проанализировали данные более 1,2 млн человек, которые прошли полную вакцинацию «Спутником V» в Белоруссии с января по сентябрь. Также подтвердилась высокая эффективность вакцины против «дельта»-штамма коронавируса. Во время исследования не было зарегистрировано случаев смерти из-за вакцинации, а побочные явления были легкими или средней тяжести.
В РФПИ отметили, что результаты исследования подтвердили данные, опубликованные в сентябре этого года, что эффективность вакцины составила 97,2%. Ученые проанализировали данные 860 000 человек, которые сделали прививки с января по июль этого года.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. На ее основе были созданы вакцины «Спутник лайт» (однокомпонентная вакцина), «Спутник М» (вакцина для подростков, пока что не зарегистрирована в России) и две назальные формы препарата. Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником V» или «Спутником лайт» и вакциной от гриппа.