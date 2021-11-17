Белорусские ученые заявили об эффективности «Спутника V» в 96,3%

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. На ее основе были созданы вакцины «Спутник лайт» (однокомпонентная вакцина), «Спутник М» (вакцина для подростков, пока что не зарегистрирована в России) и две назальные формы препарата. Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником V» или «Спутником лайт» и вакциной от гриппа.