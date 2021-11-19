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Посольство Словении возобновило выдачу виз российским туристам

Ведомости

Посольство Словении в Москве 19 ноября возобновило выдачу туристических и других виз гражданам России.

«С 19 ноября 2021 г. Посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

В московском представительстве Словении отметили, что заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в связи с пандемией коронавируса. В частности, при въезде в республику путешествующим из России гражданам необходимо предоставить справку о вакцинации препаратом «Спутник V», либо вакцинами компаний Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, а также, в числе других, Moderna.

Помимо этого, туристы смогут въехать в страну, имея доказательство выздоровления от коронавируса и получение первого компонента препарата от COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест при условии, что с момента тестирования прошло не более 72 часов, или отрицательный быстрый тест на антиген при условии, что с момента тестирования прошло не более 48 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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