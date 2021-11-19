Посольство Словении возобновило выдачу виз российским туристам
Посольство Словении в Москве 19 ноября возобновило выдачу туристических и других виз гражданам России.
«С 19 ноября 2021 г. Посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.
В московском представительстве Словении отметили, что заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в связи с пандемией коронавируса. В частности, при въезде в республику путешествующим из России гражданам необходимо предоставить справку о вакцинации препаратом «Спутник V», либо вакцинами компаний Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, а также, в числе других, Moderna.
Помимо этого, туристы смогут въехать в страну, имея доказательство выздоровления от коронавируса и получение первого компонента препарата от COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест при условии, что с момента тестирования прошло не более 72 часов, или отрицательный быстрый тест на антиген при условии, что с момента тестирования прошло не более 48 часов.