Посольство Словении возобновило выдачу виз российским туристам

Помимо этого, туристы смогут въехать в страну, имея доказательство выздоровления от коронавируса и получение первого компонента препарата от COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест при условии, что с момента тестирования прошло не более 72 часов, или отрицательный быстрый тест на антиген при условии, что с момента тестирования прошло не более 48 часов.