В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальности преступников
Парламент Чечни внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается запретить упоминать в СМИ национальность и религиозную принадлежность преступников. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в законопроекте.
В пояснительной записке указано, что такая мера обусловлена «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации». Распространение информации о национальности и вероисповедании преступников авторы инициативы расценивают как «оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных людей, которые не имеют отношения к незаконной деятельности».
«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — подчеркнули авторы законопроекта.
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законопроект требует серьезного общественного обсуждения, передают «РИА Новости». Клишас поддержал сам поход. потому что «у преступника нет ни национальности, ни религии».
О планах парламента Чечни внести такой законопроект стало известно 11 ноября. Этому предшествовал спор главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении людей.
Поводом для спора стал инцидент, который произошел в начале ноября: четверо напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. По данным полиции, нападавшие — уроженцы Закавказья, которые получили российское гражданство. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.