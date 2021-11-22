Газета
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальности преступников

Ведомости

Парламент Чечни внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается запретить упоминать в СМИ национальность и религиозную принадлежность преступников. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. 

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в законопроекте. 

В пояснительной записке указано, что такая мера обусловлена «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации». Распространение информации о национальности и вероисповедании преступников авторы инициативы расценивают как «оскорбление национальных и религиозных чувств добропорядочных людей, которые не имеют отношения к незаконной деятельности».

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — подчеркнули авторы законопроекта.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законопроект требует серьезного общественного обсуждения, передают «РИА Новости». Клишас поддержал сам поход. потому что «у преступника нет ни национальности, ни религии». 

О планах парламента Чечни внести такой законопроект стало известно 11 ноября. Этому предшествовал спор главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, нужно ли указывать национальность подозреваемых в преступлении людей.

Поводом для спора стал инцидент, который произошел в начале ноября: четверо напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. По данным полиции, нападавшие — уроженцы Закавказья, которые получили российское гражданство. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.

Ранее по теме: Кадыров раскритиковал СМИ за освещение драки в новой Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных