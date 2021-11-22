В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминания национальности преступников

Поводом для спора стал инцидент, который произошел в начале ноября: четверо напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. По данным полиции, нападавшие — уроженцы Закавказья, которые получили российское гражданство. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Симоньян возмутилась поведением кавказцев в Москве, а Кадыров заявил, что СМИ специально «раздувают» такие инциденты и намеренно подчеркивают национальность преступников.