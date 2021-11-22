В Госдуме обсудят законопроект о запрете показа в кино гомосексуальных сцен
Законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений планируется рассмотреть в Госдуме, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова.
«Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации не за горами», — заявил Милонов.
Он пояснил, что жители России имеют право просить не допускать к показу фильмы с контентом, который им эстетически неприятен. «Дело в том, что здесь не идет речи о притеснениях кого-то. Я лично не хочу смотреть, я могу попросить, чтобы это не показывали. Кто хочет – может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее, так же как и с порнографией», — добавил Милонов. Депутат подчеркнул, что такой контент не является криминальным, однако он не приветствуется.
Ранее «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор обсуждает ограничения, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», к которым относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+. Один из участников заседания сообщил, что это пока лишь предложения.
Затем член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что разработал проект платформы маркировки токсичного контента в интернете. Во время очередной встречи СПЧ с президентом России Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину. К токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Ашманов предлагает «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» токсичный контент.