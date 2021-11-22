В Госдуме обсудят законопроект о запрете показа в кино гомосексуальных сцен

Он пояснил, что жители России имеют право просить не допускать к показу фильмы с контентом, который им эстетически неприятен. «Дело в том, что здесь не идет речи о притеснениях кого-то. Я лично не хочу смотреть, я могу попросить, чтобы это не показывали. Кто хочет – может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее, так же как и с порнографией», — добавил Милонов. Депутат подчеркнул, что такой контент не является криминальным, однако он не приветствуется.