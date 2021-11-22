Pfizer и Biontech заявили об эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков

Результаты исследования планируется опубликовать и направить в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они лягут в основу заявки на получение одобрения для вакцинации этой возрастной группы (в мае ведомство допустило препарат к использованию в экстренных случаях, то есть в особых ситуациях и до полной проверки регуляторами).