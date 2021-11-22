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Pfizer и Biontech заявили об эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков

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Консорциум компаний Pfizer и Biontech по итогам третьей фазы испытаний препарата сообщил о стопроцентной эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков от 12 до 15 лет.

Результаты исследования, в котором приняли участие 2228 человек, показали, что в группе пациентов, получивших оба компонента вакцины, спустя четыре месяца после прививки не было зафиксировано случаев заражения COVID-19. В группе, получившей плацебо, выявили 30 заболевших.

«Побочные эффекты в целом соответствовали другим данным о клинической безопасности вакцины», — говорится в пресс-релизе компаний. Безопасность вакцины была проанализирована на основе данных за шесть месяцев (а не четырех, как в случае анализа эффективности), поскольку участникам исследования, получившим плацебо, позднее рассказали об этом и также предложили привиться.

Результаты исследования планируется опубликовать и направить в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они лягут в основу заявки на получение одобрения для вакцинации этой возрастной группы (в мае ведомство допустило препарат к использованию в экстренных случаях, то есть в особых ситуациях и до полной проверки регуляторами).

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в начале ноября также одобрили применение вакцины производства Pfizer и Biontech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Тогда сообщалось, что препарат показал 91-процентную эффективность в этой возрастной группе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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