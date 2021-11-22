Pfizer и Biontech заявили об эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков
Консорциум компаний Pfizer и Biontech по итогам третьей фазы испытаний препарата сообщил о стопроцентной эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков от 12 до 15 лет.
Результаты исследования, в котором приняли участие 2228 человек, показали, что в группе пациентов, получивших оба компонента вакцины, спустя четыре месяца после прививки не было зафиксировано случаев заражения COVID-19. В группе, получившей плацебо, выявили 30 заболевших.
«Побочные эффекты в целом соответствовали другим данным о клинической безопасности вакцины», — говорится в пресс-релизе компаний. Безопасность вакцины была проанализирована на основе данных за шесть месяцев (а не четырех, как в случае анализа эффективности), поскольку участникам исследования, получившим плацебо, позднее рассказали об этом и также предложили привиться.
Результаты исследования планируется опубликовать и направить в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они лягут в основу заявки на получение одобрения для вакцинации этой возрастной группы (в мае ведомство допустило препарат к использованию в экстренных случаях, то есть в особых ситуациях и до полной проверки регуляторами).
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в начале ноября также одобрили применение вакцины производства Pfizer и Biontech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Тогда сообщалось, что препарат показал 91-процентную эффективность в этой возрастной группе.