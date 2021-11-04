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Титов призвал разрешить в России одобренные ВОЗ вакцины

Ведомости

Одобренные Всемирным министерством здравоохранения вакцины от коронавируса необходимо разрешить применять в России. Об этом «РИА Новости» заявил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов. 

По его словам, сейчас правительство готово признать иностранные вакцины только на условиях «взаимности». «Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — сказал Титов.

По его мнению, все прививки от COVID-19, одобренные ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России. «Потом "посчитаемся" и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — добавил Титов.

Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac. 3 ноября стало известно, что этот список пополнился вакциной Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения.

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На саммите G20 президент РФ Владимир Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин странами. Он подчеркнул, что доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, это связано с «недобросовестной конкуренцией, протекционизмом и неготовностью ряда государств к взаимному признанию вакцин». 

Российские вакцины от коронавируса до сих пор не получили признания со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) из-за несогласованности европейского законодательства по регистрации вакцинных препаратов с российским, заявил ранее в интервью «Вечерней Москве» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Применение российской вакцины «Спутник V» одобрено в 71 стране. Препарат одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Вакцину «Спутник лайт» недавно признали в Египте и Камбодже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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