Титов призвал разрешить в России одобренные ВОЗ вакцины

По его словам, сейчас правительство готово признать иностранные вакцины только на условиях «взаимности». «Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — сказал Титов.