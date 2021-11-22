В первом регионе России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписала постановление о введении обязательной самоизоляции для граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19, не переболевших им в течение полугода и, соответственно, не имеющих QR-кодов. Это первый регион России, где реализована подобная мера.
Требование будет действовать с 22 ноября по 5 декабря 2021 г. Оно распространяется на людей, проживающих в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай и в Кондинском муниципальном районе, а также прибывающих туда.
Нарушить самоизоляцию можно для обращения за медицинской помощью; при наличии прямой угрозы жизни и здоровья; чтобы добраться до работы и организаций общепита с соблюдением установленных ограничений; для помощи близким родственникам старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями; для похода в аптеку, продуктовые магазины и прочие торговые точки с товарами первой необходимости, а также компаний, осуществляющих ритуальные услуги; для доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления. Кроме того, непривитым и не переболевшим COVID-19 гражданам разрешается гулять в парках, скверах и прочих местах отдыха, соблюдая при этом дистанцию минимум в 1,5 метра. Можно также выгуливать домашних животных, но не дальше, чем в 100 метрах от дома.
Работа фитнес-центров в указанных районах ограничивается периодом с 6:00 до 23:00. Приостанавливается проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий. Закрываются музеи, галереи и библиотеки.
При этом можно предоставлять услуги общественного питания в аэропортах, на вокзалах и заправках. Остальным заведениям данной сферы разрешено круглосуточно работать навынос и осуществлять доставку заказов. Жители указанных населенных пунктов с 22 ноября по 5 декабря обязаны оформить уведомления в государственной информационной системе самоконтроля.
В то же время во всей Югре запрет на массовые зрелищно-развлекательные мероприятий сохраняется до 20 декабря, однако в остальных, кроме упомянутых, районах разрешены концерты в закрытых помещениях, работа театров, музеев, галерей, библиотек, проведение физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проходить с участием граждан с соблюдением установленных требований. До той же даты лица до 14 лет могут посещать торговые центры только с родителями или законными представителями.
По данным оперштаба на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в Югре составляет 49,8% при среднероссийском показателе в 50,2%. Первую прививку от COVID-19 в регионе сделали 813 269 человек, из которых 719 527 прошли полный курс вакцинации. Еще 80 406 переболели COVID-19. В целом за время пандемии вирус выявили у 87 783 жителей, из низ 1616 умерли.