В первом регионе России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19

Нарушить самоизоляцию можно для обращения за медицинской помощью; при наличии прямой угрозы жизни и здоровья; чтобы добраться до работы и организаций общепита с соблюдением установленных ограничений; для помощи близким родственникам старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями; для похода в аптеку, продуктовые магазины и прочие торговые точки с товарами первой необходимости, а также компаний, осуществляющих ритуальные услуги; для доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления. Кроме того, непривитым и не переболевшим COVID-19 гражданам разрешается гулять в парках, скверах и прочих местах отдыха, соблюдая при этом дистанцию минимум в 1,5 метра. Можно также выгуливать домашних животных, но не дальше, чем в 100 метрах от дома.